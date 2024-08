Dramma all’alba sull’A1 Auto finisce fuori strada Donna muore sul colpo grave alle Scotte il marito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Disastro in A1 per l’esodo di inizio agosto. Un’è finitaieri mattina,prime luci dell’alba: unaè morta, un uomo è rimastomente ferito, il bilancio della tragedia. La moglie è morta sotto gli occhi del, adesso ricoverato in gravi condizioni al policlinico di Santa Mariadi Siena. Si tratta di una coppia di ucraini residenti da tempo in Italia. Il traffico lungo l’del sole è rimasto congestionato fino ora di pranzo: nelle prime ore della mattina le code hanno raggiunto i sette chilometri, con ripercussioni anche sulla viabilità interna nell’area della Valdichiana, dove erano stati individuati i percorsi alternativi.