Chelsea sconfitta in amichevole Maresca | Sfide utili per un motivo

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ilperde incontro il Manchester City prima di sfidare l’Inter nel match in programma domenica 11 agosto.dopo la partita ha parlato della sua squadra e dell’importanza della pre-season. IN– Enzoè lucido nell’analizzare l’andamento della sua nuova squadra, il, dopo lacontro il Manchester City. Prima dell’inizio del campionato, il tecnico italiano affronterà l’Inter in: «È stata una partita strana. Nel primo tempo la squadra è stata brava nella gestione della palla, creando qualche occasione. Ma dobbiamo ancora imparare da alcune dinamiche di gioco, come quando concedi un gol non puoi concerne un altro e poi dopo due minuti un altro ancora. A volte non basta preparare al meglio una partita perché possono succedere dinamiche imprevedibili.