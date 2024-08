Capsule inedite collaborazioni prodotti cult | tutte le le idee shopping moda di Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 5 agosto 2024) Anche nel mese più di ogni altro votato alle vacanze, i brand e le case dirilasciano le novità di stagione. Dai drop più attesi alleesclusive, nei negozi e sugli e-commerce arrivano gli accessori e i capi di abbigliamento al passo con le ultimissime tendenze. Ecco finalmente leda non perdere nel mese di. Gli occhiali da sole sporty chic di Adidas Un mood sportivo moderno, che prende ispirazioni dai campi di gioco incastonati nella giungla urbana. Un design raffinato ma pratico, con la silhouette a mascherina dai tratti leggeri ed essenziali. Ecco i tratti distintivi della nuova collezione adidas Eyewear OR0114, perfetta per le giornate inlità outdoor insieme ai capi di abbigliamento tecnici per fare attività. Gli occhiali OR0114 di adidas Eyewear.