Calcio Roberto Mancini qualche ora di relax a Senigallia

(Di lunedì 5 agosto 2024) A Jesi per il compleanno di mamma Marianna. Ha fatto visita all’amico Daniele Dottori al Kalypso ed è stata una festa con i tanti ragazzini presenti VALLESINA, 5 agosto 2024 –è notorio che quando ritorna a Jesi oltre che stare delle ore con i genitori fa sempre il giro degli amici. Questa volta nella città di Federico II è tornato per un evento speciale: il compleanno della mamma Marianna (auguri anche da parte della redazione di Vallesina Tv). In questo periodo, considerato il gran caldo, ha anche deciso di trascorrere un bel pomeriggio in spiaggia al Kalipso sul lungomare Nord digestito dall’amico Daniele Dottori, raggiunto in compagnia dell’inseparabile Marino Zannotti. Come sempre gran festa per il ‘Mancio’ che non si tira mai indietro parlando con tutti, firmando autografi e posando con i tanti ragazzini che glie lo chiedono.