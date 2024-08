Battuto il Lumezzane La Cremonese vince ancora Stroppa aspetta Bonazzoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Lavuole la Serie A e non fa nulla per nasconderlo. Quattro amichevoli vinte su quattro giocate e di contorno un mercato che entra nel vivo con il colpo più importante di questa sessionea: Federico, in arrivo dalla Salernitana. Anche ieri, a Pinzolo, la squadra disi è dimostrata praticamente perfetta concludendo di fatto il ritiro estivo con una prestazione super connte – vittoria per 1-0 sul– a cui è mancata solo un pizzico di fortuna e di cattiveria sotto porta per rendere la differenza sul tabellino più pesante. Malgrado le tante occasioni create, infatti, per sbloccarla è stata necessaria una giocata da funambolo di Johnsen che dopo un recupero alto di Antov sull’impostazione dal basso del, supera in una frazione di secondo in dribbling Pogliano e col mancino insacca sotto le gambe di Filigheddu.