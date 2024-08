Almanacco del 05-08-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 agosto 2024)del giorno lunedì 5 agosto Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Emidio che deriva dal latino e Migros o emilius una forma latinizzata di qualche nome Gallico d’ignoto significato Forse dal greco e mi Genius con il significato di semi invio il proverbio dice a posto giostra L’uva i fichi e la fortuna nostra i nati di oggi è in sono Ettore Majorana Milano Strong e Federica Pellegrini Noi andiamo a fare invece gli auguri di buon compleanno per Claudia Massimiliano Valentina e Matteo buonissima giornata che Auguriamo anche a Nicola Franca e Massimo Viaggio nel tempo che ci porta in quel 5 agosto del mille e Novecento quando lanciato dalla Gazzetta dello Sport nasce ufficialmente in giro d’Italia dal colore delle pagine delle riviste e veri vera quelli della maglia simbolo della gara 5 agosto 1962 l’attrice Marilyn Monroe viene trovata morta Nella sua casa ...