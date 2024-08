Alice D’Amato fa la storia e a Parigi 2024 è regina della trave VIDEO

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 5 agosto 2024)è riuscita in un’impresa storica: assicurarsi un oro olimpico alla, la più temuta delle specialitàginnastica artistica, battendo due campionesse come l’americana Simone Biles (caduta) e la brasiliana Rebeca Andrade (poi oro nel corpo libero).diventa quindi memorabile per la squadra azzurra che già aveva conquistato un argento pesantissimo nella prova a squadre. Oggi i riflettori sono tutti per lei e per la diciassettene Manila Esposito, bronzo.è considerata la migliore ginnasta italiana. Nata a Genova, il 7 febbraio del 2003, sotto il segno dell’Aquario, ha una sorella gemella, Asia, infortunata e per questo lontana dai Giochi. “Se vince una è come se vincesse l’altra“, ha spiegato l’Olimpionica. Che ha sempre nel cuore un’altra persona a cui dedicare le vittorie: il padre Massimo, scomparso nel 2022.