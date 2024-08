Tutto quello che non sai sul tonno in scatola | ecco come si produce

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 4 agosto 2024) «Un miliardo e cento milioni di euro». Tanto vale il mercato delin Italia. A dirlo è Dario De Stefano, Country Manager Italia del Gruppo Consorcio, azienda che a Santoña, in Spagna, possiede stabilimenti per la lavorazione di tonni e acciughe del Cantabrico in distribuzione inil mondo, compreso il nostro paese. Alimento emergenziale, ilè il prodotto mainstream per eccellenza presente nel 97% delle case: «Occupa poco spazio in dispensa, ha una shelf life di cinque anni con l’olio e tre anni in versione al naturale. È il classico prodotto sempre presente che dà una soluzione alternativa perfetta in ogni momento», spiega De Stefano.