Tornano i Tankini trend dell’estate 2024

Torna la passione per il, un ibrido tra costume intero e bikini che si reinventa e conquista l'estatecon un guizzo più attuale. L'estate è ormai entrata nel vivo con temperature incandescenti ed un'afa che talvolta può rendere davvero impegnativo lo svolgimento della giornata. Ma chi è in vacanza e desidera trascorrere il proprio tempo in acqua per combattere la calura di stagione sarà probabilmente felice di sapere che l'estateha riacceso l'interesse nei confronti dei. Crediti: Instagram/Banana Moon – VelvetMagPrima di tutto: cosa sono? E perché si parla di un ritorno di tendenza? Tempo fa – parliamo di qualche anno – una delle primissime a riportare in voga questa tendenza è stata Kim Kardashian, influencer ed imprenditrice di bellezza e moda che negli anni ha guadagnato un fortissimo seguito sul web.