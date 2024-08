Test di genere illegittimi Tra Iba e Cio volano gli stracci | guerra sulle atlete intersex

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 agosto 2024) La battaglia che vede difronte l'International Boxing Association (Iba) ed il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) non conosce fine e diventa sempre più aspra, giorno dopo giorno. Dopo anni di braccio di ferro, ora alle Olimpiadi di Parigi 2024 l'escalation. Tutto è scoppiato, ma la vicenda era da tempo latente tra il silenzio anche delle federazioni che non avevano preso una posizione, a seguito dell'abbandono dal combattimento dell'azzurra Angela Carini nell'incontro con l'algerina Imane Khelif, medaglia olimpica sicura nei pesi welter dei Giochi di Parigi, atleta imper-androgina per avere un elevato livello diosterone e, come sostiene l'Iba, per non aver superato il gender. L'Iba del presidente russo Umar Kremlev non è più riconosciuta dal Cio del numero uno Thomas Bach che oggi è tornato nuovamente ad accusare l'Iba.