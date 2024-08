Tennis | Lorenzo Musetti un bronzo olimpico che vale…oro!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 agosto 2024) Un momento magico e impronosticabile per il nostro movimentotico. Anche i podi delle Olimpiadi di Parigi 2024 dedicati alsi sono tinti di azzurro. Nel doppio femminile, infatti, il duo composto da Sara Errani e Jasmine Paolini si giocherà, questa sera, la medaglia d’oro nel doppio femminile, mentre nel singolo maschile (orfano del nostro Jannik Sinner, numero uno del mondo) è arrivata l’importante alloro inperche ieri ha sconfitto il Félix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3. Una data che resterà per sempre impressa nel tomo storico della racchetta tricolore: l’ultima medaglia che l’Italia delha conquistato alle Olimpiadi è ildi Uberto de Morpurgo, datata ben cento anni fa. Una grande impresa, certamente, per il ventiduenne di Carrara che ha regalato al Belpaese una pagina indimenticabile.