Strage di Bologna intervento shock del meloniano doc | è ancora bufera sul governo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 4 agosto 2024) Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione cultura alla Camera, ha scatenato unacon le sue dichiarazioni rilasciate in un’intervista alla Stampa. Mollicone ha affermato che “le sentenze sul 2 agosto sono un teorema per colpire la destra“. Queste affermazioni hanno suscitato immediate e forti reazioni, in particolare da parte di Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime dellaalla stazione di. Intervistato dall’ANSA, Bolognesi ha definito le parole di Mollicone “assurdità”. Bolognesi ha dichiarato: “Non so se Mollicone parla per tutto il partito, ma se sono queste le loro teorie siamo alla negazione della verità. Allora si capisce perché la Meloni si scaldi così e non mantenga un assetto normale” sul 2 agosto.