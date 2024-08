Sodini bijioux e quella collezione ispirata alla musa di Picasso | Jaqueline

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 agosto 2024) Una novità in casaè arrivata in questi giorni. Si tratta dellaautunno/inverno 2024, e si chiama ‘Les Femmes’. Perché questo nome? Perché prende ispirazione daRoque. Che era un’artista francese, e nello specifico, la seconda moglie di Pablo. Ladel brand presenta in totale 19 bijoiuxbijoux presentati sono 19 e spaziano dalle collane ai bracciali fino agli anelli e gli orecchini e sono caratterizzati prevalentemente da cristalli dalle forme variegate combinati in una rosa di colori degradé. La palette colori conta la gamma dei rosa fino allo champagne e il verde. La nuovadi: tutti i pezzi disponibili Il pezzo forte dellaè il girocollo di cristalli, che si chiama appunto. Si tratta di un gioiello che presenta un filo di cristalli. Che impreziosisce e incornicia il decolleté.