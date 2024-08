Sechi | quei messaggi che il Pontefice non poteva ignorare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Le Olimpiadi sono un grande evento politico, Parigi non sfugge alla regola. Fin dalla cerimonia di apertura il guazzabuglio «à la Macron» è sprofondato nella Senna. Il burlesque dell'ultima cena ha indignato milioni di persone e paradossalmente (questo è l'indizio del pasticciaccio senza capo né coda) è mancata perfino la storia francese, uno spettacolo senza Giovanna d'Arco, Napoleone Bonaparte, Charles de Gaulle, ma con la testa mozzata di Maria Antonietta. Tutto decisamente sopra (e sotto) le righe. La nota del Vaticano per alcuni è giunta con un ritardo inspiegabile, per altri è una mossa meditata e in qualche maniera divenuta inevitabile.