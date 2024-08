Scherma l’oro resta tabù per il fioretto a Parigi 2024 | fa festa il Giappone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Si chiude con un altro dispiacere l’Olimpiadedella. L’Italia perde la finale delmaschile a squadre contro il, e saluta il Grand Palais disenza ori nell’arma da sempre prediletta. Filippo Macchi, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi si arrendono 45-36 ai nipponici, mettendosi al collo comunque la medaglia d’argento. Una sconfitta che brucia, arrivata con un ottavo assalto da cinque a zero per isi, a spezzare un incontro che ha fatto della tensione e dell’equilibrio i leitmotiv. Come ormai da tradizione il primo assalto gli azzurri lo perdono. Marini subisce l’iniziativa di Shikine e ilse dà il primo cambio in vantaggio per 5-3. Entra in pedana Bianchi per il suo match con Iimura, con l’italiano che pareggia sul sette pari.