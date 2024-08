Sara Errani e Jasmine Paolini oro nel tennis a Parigi 2024 | due generazioni che fanno la storia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 4 agosto 2024) Altra giornata dorata durante queste Olimpiadi a, le atlete italianehanno riscritto ladelitaliano, conquistando una splendida medaglia d’oro nel torneo di doppio femminile alle Olimpiadi di. Davanti a un pubblico in trepidante attesa, le duete hanno dimostrato che l’Italia è una forza inarrestabile sul palcoscenico mondiale. La finale contro la temibile coppia russa, composta da Mirra Andreeva e Diana Shnaider, si è trasformata in una battaglia epica, culminata con un trionfo per 2-6, 6-1, 10-7. Il dramma del primo set: tra dolore e determinazione La partita ha avuto un inizio tutt’altro che promettente per le azzurre, che si sono viste costrette a inseguire la vittoria fin dal primo set. Andreeva e Shnaider, con una combinazione di colpi micidiali e movimenti coordinati, hanno messo sotto pressione le italiane.