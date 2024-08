Parigi 2024 Abodi | Caso Khelif? Qui si va oltre passaporto c’è scontro fisico

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 4 agosto 2024) (Adnkronos) – IlImane? “Questo tema non può essere affrontato superficialmente o ideologicamente. Quattro giorni fa ho parlato di tutela della salute ed equa competizione. In altre discipline il problema tutto sommato è un secondo o un centimetro, qui c’è uno”. Queste le parole del ministro per lo Sport e i giovani Andreaa Sportface Tv dopo la bufera sulla pugile algerina. “Questo discorso va dunquela questione burocratica del, che mantiene la sua importanza ma non affronta nella sua completezza la questione – rimarca-. Da parte mia non vedo dietrofront e penso esser stato coerente, anche se non sta a me riconoscerlo. Rifiuto una lettura di carattere politico o ideologico di fronte a queste tematiche.