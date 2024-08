Novak Djokovic celebra il Career Golden Slam | che cos’è e chi ci era riuscito

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Un uomo in missione.aveva in questa stagione un solo vero unico obiettivo, la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il campione serbo èfinalmente a vincere l’unico titolo che gli mancava in carriera, laureandosi per la prima volta in carriera campione olimpico. Un successo che ha permesso adi completare il. Semplicemente straordinarionella finale odierna contro Carlos Alcaraz, battendo il rivale spagnolo in due tie-break al termine di una finale semplicemente emozionante e bellissima.è arrivato a Parigi con anche un problema al ginocchio, ma il serbo èad andare oltre l’infortunio, prendendosi quella medaglia d’oro tanto attesa in carriera e che gli era sempre sfuggita. Ilsta ad indicare quando un giocatore riesce a vincere i quattroed anche poi l’oro olimpico.