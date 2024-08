MotoGP Enea Bastianini | Non è stato facile oggi ho commesso un errore in partenza Adesso dobbiamo continuare così

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)vince il GP Gran Bretagna 2024, decima tappa del Motomondiale 2024. Il nativo di Rimini festeggia a Silverstone al termine di una prova più che mai spettacolare, meritatamente vinta davanti a Jorge Martin ed a Francesco Bagnaia. Il n. 23 di Ducati ha ottenuto la prima gioia del campionato dopo la Sprint di ieri, il nostro connazionale non vinceva dal GP di Malesia della scorsa stagione difficile annata caratterizzata da parecchi problemi fisisi. L’italiano ha rilasciato ai microfoni del Motomondiale prima di salire sul podio: “Hodegli errori in, ma avevo fiducia di poter rimontare. Ho chiuso il divario sui miei rivali e negli ultimi giri èun po’ come ieri. Tornare sul gradino più alto del podio in questa corsa è speciale”.