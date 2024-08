Mirko e Perla la reazione delusa dei Perletti dopo la separazione | esplode la rabbia sul web

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 4 agosto 2024)Brunetti eVatiero si sono lasciati: i fan l’hanno presa malissimol’annuncio spiazzante Le voci di crisi traerano nell’aria ormai già da qualche settimana, adesso di dubbi non ce ne sono proprio più: i due ex concorrenti del Grande Fratello hanno annunciato la fine della loro storia, una volta per tutte. Inutile il tentativo di ricucire lo strappo venutosi a creare a Temptation Island 2023, per la crepa non sembrano esserci margini di rimarginazione. E ovviamente i tantissimi fan che hanno spinto per la coppia anche nei mesi della, sono rimasti delusi e non hanno fatto niente per nascondere il rammaricole parole dell’ex coppia: “ormai si è montata la testa”, “Dovevano lasciarsi a febbraio e basta” si legge nei vari commenti spuntati sui social.