LIVE Tiro a Segno Olimpiadi Parigi in DIRETTA | inizia la prima sessione della qualificazione della pistola automatica

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.06 Continua a sparare alla perfezione Cho che si porta sul 150/150. Rampula insegue il coreano a una lunghezza di distacco. 9.04 100/100 per Cho, a 99 troviamo il tedesco Peter, il ceco Rampula e l’ucraino Horodynets. 9.02 Inizio privo di errori per l’indiano Sidhu e il coreano Cho. 9.00 SI PARTE! 8.57 Questi i primi otto atleti che prenderanno parte alla gara: i due azzurri saranno di scena nella terza e nella quarta serie.