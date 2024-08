LIVE Canoa slalom Olimpiadi 2024 in DIRETTA | iniziano le batterie dell’extreme maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

15.31 Clarke domina la sua batteria, il britannico avanza ai quarti insieme allo slovacco Grigar. Fuori Ohrstrom e Kauzer. 15.30 SI PARTE! 15.28 Ci siamo, sta per iniziare la prima batteria degli ottavi maschili. Ecco la lista di partenza. 1 R CLARKE J GBR 16 G OHRSTROM I SWE 17 B GRIGAR J SVK 32 Y KAUZER P SLO 15.25 Più avanti, alle 16.45, sarà la volta delleal femminile. 15.20 In campo, l'Italia può puntare su Giovanni De Gennaro. Il campione olimpico del K1 ha fornito ottimi segnali in queste prime uscite nella specialità debuttante ai Giochi. Il bresciano è accreditato della quarta testa di serie, status ottenuto grazie all'ottima prova a cronometro disputata venerdì e al primo turno superato in scioltezza ieri.