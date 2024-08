Israele quando attaccheranno Iran e Hezbollah A Holon un palestinese uccide a coltellate i passanti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) I funzionari di Washington e Gerusalemme ipotizzano che l'e i gruppi affiliati, tra cui i libanesi die gli yemeniti Houthi, possano attaccaregià domani, in risposta alle uccisioni del capo militare di, Fouad Shukr, e del capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh la scorsa settimana. Lo riporta il sito informativo Axios. Intanto a, a Sud di Tel Aviv, unha colpito in varie parti della città armato di coltello,ndo due persone. Il generale Michael Kurilla, capo del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), è arrivato ieri in Medio Oriente, in un viaggio programmato che coincide con i preparativi della difesa per il possibile attaccoiano.