Inter impegno inderogabile in agenda | in arrivo una settimana cruciale!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 agosto 2024) Nel mese di agosto l’entra nel vivo della preparazione. L’nerazzurra inizia ad essere ricca di impegni, ma non tutti riguardano il campo. La prossimaprevede una svolta. CAMPO – Salutato ormai da qualche giorno anche luglio, l’si prepara ad accogliere una nuovadi preparazione entrando sempre più nel vivo – e nel caldo – di agosto, mese che segnerà l’esordio nella nuova stagione. I prossimi giorni saranno ricchi di impegni per la squadra di Simone Inzaghi, riunita ad Appiano Gentile e occupata ad allenarsi regolarmente. Nell’della prossima, infatti, i nerazzurri hanno in programma ben due amichevoli. Dopo le prime quattro partite della pre-season, l’dovrà affrontare Al-Ittihad e Chelsea, rispettivamente mercoledì 7 e domenica 11 agosto.