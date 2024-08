Figlio | Portate via papàpicchia mamma

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 4 agosto 2024) 12.18 "via papà, picchia sempre mia". E' il grido di aiuto di un 12enne stanco di assistere e subìre le violenze domestiche del padre,a Ischia. Lo sentono i vigili urbani e chiedono l'intervento dei Carabinieri che arrestano il genitore violento. L'uomo è un 50enne originario dello Sri Lanka, che si ubriaca spesso e diventa aggressivo. Oltre a picchiare la moglie se la prende anche con ilfinito anche in ospedale per le botte. La donna ha riferito ai militari i tanti episodi di percosse e minacce subìti