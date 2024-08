Economia tra luci e molte ombre | Antichi ritardi e voglia di nuovo Crescita rallentata bene il turismo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) È fatta die dila situazione congiunturale delle province di Perugia e di Terni. I dati li fornisce il report “Dataview - Il barometro dell’territoriale”, curato da Unioncamere e dall’Istituto Tagliacarne, fulcro dell’informazione economica del Sistema camerale che opera attraverso ricerche, studi e analisi sulle policy in collaborazione con le altre strutture delle Camere di commercio. Tra leevidenziate dal report, in provincia di Perugia ci sono la variazione delle esportazioni fra primo trimestre 2023 e primo trimestre 2024 (+6,4%, nettamente superiore al -2,8% dell’Italia). Poi la variazione della consistenza delle istituzioni iscritte al Runts (Registro unico nazionale terzo settore) fra giugno 2023 e giugno 2024, con +22,9% a fronte del +14,9% della media nazionale, a dimostrazione della ricchezza del terzo settore in Umbria.