Bandiera Blu stimolo a migliorare

(Di domenica 4 agosto 2024) "L’opposizione ai tempi diceva che l’avevamo comperata, ma laBlu è il simbolo di una città trasformata". Così l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai è intervenuto nel corso della cerimonia di consegna del ventunesimo vessillo, un appuntamento con cui l’amministrazione comunale ha voluto chiamare a raccolta le tante realtà del settore balneare, ma anche le istituzioni civili e militari, le sigle e associazioni nei locali del Club Vela. Una presentazione in grande stile, dunque, in cui il sindaco Fabrizio Ciarapica, introdotto dalla presentatrice Daniza Marziali, ha ricordato l’impegno dell’ex assessore al turismo Sergio Marzetti, che per primo portò il riconoscimento in città. "Mantenere – ha detto il primo cittadino – laBlu non è semplice, ci sono tanti e rigidi criteri da rispettare, ma ancora una volta ci siamo riusciti.