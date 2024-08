ATP di Washington Cobolli è super con Shelton | l’Azzurro vola in finale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 agosto 2024 – E’ un grande torneo ATP quello che sta svolgendo Flavio, a, al Mubadala Citi DC Open, sui campi di cemento del William H.G. Vince in rimonta sul fortissimo Ben, padrone di casa, e non smette di stupire.incon il risultato a favore di 4-6 7-5 6-3, dopo oltre due ore di match. E’ la seconda vittoria chesi prende sull’americano, dopo averloato a maggio, sul rosso di Ginevra. Nella tarda serata di oggi, il tennista italiano si giocherà il titolo con l’altro americano Sebastian Korda, che ha vinto l’altra semicon Frances Tiafoe per 6-4, 6-4. Le parole di Flavio– Fontetennis.tv “Sto tremando, sono felicissimo – ha dichiarato un emozionatonel post-partita -. Non riesco a descrivere le mie sensazioni in questo momento. Sono così orgoglioso di me stesso.