Traffico Roma del 03-08-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità oggi per lavori sulla linea B B 1 della metropolitana stop ai treni lungo la tratta a Castro Pretorio Laurentina il servizio sarà assicurato in superficie da bus navetta attiva e regolarmente le tratte metro Castro Pretorio Rebibbia e Castro Pretorio Ionio proseguono i lavori di ammodernamento anche sulla linea della metropolitana alle chiusure serali anticipate già in atto dalla domenica al giovedì dalla 10 al 25 agosto Si aggiungerà anche la sospensione della tratta termini Battistini anche in questo caso il servizio Sara assicurato da bus navetta è sempre lungo la linea della metropolitana dalla 19 per lavori di restyling chiuderà anche la stazione Furio Camillo al momento lo ricordiamo sono chiuse le stazioni in Spagna e Ottaviano dettagli sumobile.