Sharon l’ora dell’addio | due comunità in lutto nel giorno dei funerali a Bottanuco

(Di sabato 3 agosto 2024) Terno d’Isola (Bergamo), 3 agosto 2024 – Tra le varie ipotesi investigative su cui stanno lavorando gli inquirenti si inserisce anche quella dello stalker, una persona che forse si era invaghita disenza essere ricambiata. Lavorando in un bar-pasticceria, questa la tesi, lei era esposta, sia pure involontariamente, a un fenomeno simile. Percorrendo sempre la pista dello stalker, questi avrebbe covato un forte risentimento al punto di uccidere? Il tipo di aggressione fa pensare a qualcuno che volesse colpire proprio lei. Per uccidere. Un individuo che in ogni caso era a conoscenza delle abitudini “notturne“ di, le sue camminate per le vie di Terno d’Isola per diminuire di peso. Conosceva anche il tragitto, che prevedeva un passaggio da via Castegnate dove è avvenuta l’aggressione. La logica farebbe supporre che la vittima sia stata colta di sorpresa, da dietro le spalle.