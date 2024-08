Sconcerto nella lista Daviddi | Brina se ne va

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Terremotodi maggioranza ‘Noi per Casalgrande’: il segretario Micheleha rassegnato le dimissioni dopo 5 anni al fianco del sindaco Giuseppe- dopo nemmeno due mesi dalle Comunali stravinte col 65% di preferenze - "con decorrenza immediata". E soprattutto puntando immediatamente il dito: "Questa decisione è dettata dalla scelta unilaterale del sindaco, non condivisa con la, di aderire al gruppo di maggioranza nel consiglio dell’Unione Tresinaro Secchia. Presa di posizione da cui mi dissocio in maniera pubblica e inequivocabile". La scelta del primo cittadino casalgrandese, già ampiamente criticata dalle opposizioni con il centrodestra a parlare di "uno dei tradimenti più grandi della fiducia elettorale da quando siamo in politica" ha avuto ripercussioni anche interne.