(Di sabato 3 agosto 2024) L’International Boxing Association (IBA) assegnerà ad, che ha abbandonato la lotta contro l’algerina Imane Khelif ai Giochi didopo 46 secondi del primo turno, un premio inda 50mila dollari come se avesse vinto ledi. “Non potevo guardare le sue lacrime“, ha detto il presidente dell’Iba, Umar Kremlev. “Non sono indifferente a queste situazioni e posso assicurare che proteggeremo ogni pugile. Non capisco perché uccidono la boxe femminile. Solo gli atleti idonei dovrebbero competere sul ring per motivi di sicurezza.” A maggio, la leadership dell’IBA ha preso la coraggiosa decisione di premiare tutti i campioni olimpici e i medagliati dicon il premio inassegnato.