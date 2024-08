Olimpiadi Francia-Argentina di calcio finisce in rissa | il video degli scontri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 3 agosto 2024) Momenti di tensione altissima, quelli che hanno segnato la fine dell’attesa sfida dimaschile alle2024 tra. Con i calciatori che, dopo il triplice fischio dell’arbitro, sono stati protagonisti di una vera e propria: in campo giocatori e componenti delle panchine hanno dato vita ad una baruffa con schiaffi e spintoni da una parte e dall’altra, mentre l’arbitro assisteva impassibile e senza intervenire Ad un certo punto è iniziato anche il lancio di oggetti in campo, con molte delle persone che sono corse verso il tunnel chespogliatoi in un clima di grande tensione.