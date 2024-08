Napoli-Girona parla l’ex azzurro David Lopez | parole al miele per i tifosi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 3 agosto 2024) Prima sconfitta per ildi Antonio Conte in amichevole: la squadra azzurra è stata superata dagli spagnoli del. Nel post partita hato, ex giocatore. Ilha battuto ilin quel di Castel di Sangro, prima sconfitta per gli azzurri in questa fase pre stagionale. La squadra spagnola ha pienamente legittimato quel terzo posto in classifica conquistato lo scorso anno alle spalle di Real Madrid e Barcellona, riuscendo a stanare gli azzurri al Teofilo Patini e portando a casa un importante 0-2. Gli azzurri sono sembrati non particolarmente incisivi soprattutto dopo la rete del vantaggio avversaria firmata da Van de Beek, con Villa che nella ripresa ha trovato la rete del raddoppio definitivo. Un palo da ambo le parti e la sensazione che ilpotesse fare davvero qualcosa in più.