LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | avanzano Jacobs e Ali nei 100 stasera la finale del peso con Fabbri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.18 5.10 per il norvegese Rooth (nuovo personale). 15.13 5.00 anche per Ziemek (Usa) e Neugebauer (Germania). 15.10 5.00 al primo tentativo per Williams (Usa). 15.07 Escono anche Owens-Delerme (Porto Rico) e Gletty (Francia), sono rimasti in tre nel gruppo dei migliori: Williams (Usa), Neugebauer (Germania) e Rooth (Norvegia). 15.04 Fuori anche Ferreira Santana a 4.90. 15.00 4.90 al secondo tentativo per il tedesco Neugebauer. 14.57 Fuori l’australiano Golubovic a 4.70. 14.54 Errori per Neugebauer, Ferreira Santana, Mullings e Gletty a 4.90. 14.51 4.90 al primo tentativo per lo statunitense Harrison Williams. 14.48 Ken Mullings supera 4.80 al terzo tentativo. 14.45 4.70 al primo tentativo per Victor Lindon (Grenada). 14.43 4.80 al terzo tentativo per Mullings (Bahamas). 14.39 Tre errori per il canadese Warner a 4.60. 14.36 4.