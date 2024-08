L’Inter si prepara alle prossime sfide | una sensazione per l’attacco!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 agosto 2024)ha l’intenzione di rifarsi dopo la prova opaca in occasione del match contro il Pisa, terminato per 1-1 grazie alla rete allo scadere di Yann Bisseck. In attacco potremmo assistere a una sorpresa. LA VOGLIA –è pronta a guardare ai nuovi incontri del suo precampionato con la voglia di incidere in maniera diversa rispetto a quanto visto contro il Pisa. L’1-1 del match con i toscani non è il dato più importante che si può ricavare dalla sfida, in quanto a emergere in maniera chiara è stato piuttosto il fatto che Simone Inzaghi necessiti dei suoi big 3 in attacco per poter guardare con più serenità al futuro. L’infortunio di Mehdi Taremi ne ha precluso la partecipazione all’ultima amichevole, mentre l’assenza di Marcus Thuram è derivata dal fatto che si sia a malapenanato una volta con la squadra.