Laika produzione in picchiata | Centoventi lavoratori a casa

(Di sabato 3 agosto 2024) Niente rinnovo per 120 contratti a termine dia Ponterotto nel Comune di San Casciano. Motivo è il calo dellaregistrato dall’azienda chiantigiana da qualche anno proprietà della statunitense Thor Industries. La notizia arriva da Iuri Campofiloni della Fiom Cgil di Firenze a seguito del periodico incontro sindacale di verifica della stagione., spiega il sindacalista "ci ha comunicato che a fronte dei 5.200 prodotti nel 2023/2024, la previsione per il 2024/2025, ad oggi, è di circa mille veicoli in meno, ovvero 4.130". Questo "determina un calo di ore di lavoro cheha deciso di fronteggiare con il mancato rinnovo dei contratti a termine applicati a 120".