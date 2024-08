Khelif la pugile che l’ha battuta | Ha perso 9 volte contro donne

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 3 agosto 2024) (Adnkronos) – Imane“è statain passato da 9. E questo dice tutto”. Amy Broadhurst,irlandese, ha battuto l’algerina Imanei ai Mondiali 2022. Ora, l’atleta interviene sul caso che coinvolge la collega africana.i,na intersessuale, alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha affrontato l’azzurra Angela Carini che si è ritirata dopo soli 46 secondi. “Moltene mi stanno scrivendo. Non credo che”“abbia fatto qualcosa per barare. E’ nata così, è qualcosa che non puòllare. Il fatto che sia stata sconfitta da 9 atlete in passato dice tutto”, scrive Broadhurst sui social, prima di aggiungere una postilla su “questa situazione folle”.è stata esclusa dai Mondiali 2023 perché secondo l’Iba, organizzatore dell’evento, non avrebbe superato un test. “Bene, ma dove sono i risultati?”, si chiede Broadhurst.