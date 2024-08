Il governo si smentisce su startup e incubatori

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 3 agosto 2024) Tanto tuonò, che non piovve. In molte occasioni, ilMeloni ha ripetuto – a mo’ di tormentone estivo – che l’obiettivo principale dell’esecutivo è quello di creare un ecosistema fecondo per consentire agli imprenditori e alle imprese nostrane di nascere e svilupparsi in Italia. Alla luce di quanto inserito e approvato (dal Consiglio dei Ministri) nel cosiddetto ddl Concorrenza, sembra che si voglia andare in tutt’altra direzione. Il provvedimento, che potrà essere modificato solo attraverso emendamenti (a meno che non si proceda, ancora una volta, con il classico “voto di fiducia”), non solo non modifica di tanto il terreno di sviluppo per le(innovative e non), ma rischia di peggiorare la loro situazione. Ddl Concorrenza, cosa non cambia perSono poche le luci e molte le ombre.