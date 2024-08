Il dietrofront del ministro Abodi | Imane Khelif può combattere con Angela Carini ma le regole vanno cambiate

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 3 agosto 2024) Ildello Sport Andreaha sollevato il caso die del combattimento con. Oggi dice che «l’Italia ha sollevato un tema che, come spesso avviene nel mondo dello sport, è complesso. Perché c’è la competizione, la scienza, l’etica». Ma poi deve ammetterlo anche lui: «Certo, la pugile algerina è una donna. Lo dice il suo passaporto. Non esiste traccia di alcun cambio di sesso». E secondo lui Roma non sta facendo una figuraccia internazionale: «L’Italia ha una sua articolazione di pensiero che non può essere ridotta a singoli ministri. Ognuno esprime la propria opinione e poi ciascuno si fa un’idea. Ma non sono d’accordo sul ruolo dell’Italia: la presidente Giorgia Meloni nel suo incontro con il presidente del Cio, Bach, ha posto una questione complessa: l’inclusione, l’equa competizione e la salute degli atleti devono convivere.