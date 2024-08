Forlì due debutti a stelle e strisce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Terzultima giornata di campionato di serie A1 di Softball dove, prima della pausa per le Coppe Europee, si potrà iniziare a capire quale sarà la griglia dei playoff e, in coda, per evitare il playout. L’Italposasarà impegnata contro le Thunders di Castelfranco (play ball alle 17 al Buscherini per gara1, alle 18.30 per gara 2). Per il secondo weekend consecutivo le bianconere scendono in campo in casa, ma contro le ragazze di Castelfranco Veneto, sarà unpiuttosto rimaneggiato. La novità più importante è, ovviamente, l’arrivo delle due nuove giocatrici americane, che rafforzeranno la squadra per l’imminente Coppa Campioni e i successivi playoff scudetto: si tratta della lanciatrice Jordan Johnson e della ricevitrice Sierra Frazier (nella foto insieme a Marta Gasparotto, al centro).