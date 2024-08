Esodo delle vacanze Traffico da bollino nero

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Al via il primod’agosto con i villeggianti che dovranno fare i conti con unmolto intenso, il caldo estremo e l’annunciato maltempo al nord. Un fine settimana dacome avvertono Anas e Polizia Stradale, in particolare nella mattinata di oggi erosso nella giornata di domenica. Gli spostamenti in auto sono in netta crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna al nord, e lungo i valichi.