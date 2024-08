Confesercenti le proposte al sindaco per il rilancio del commercio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 3 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Un confronto proficuo sulle prospettive dele delle attività produttive e interventi di sostegno e promozione del settore. E’ ciò che chiediamo aldi Avellino, Laura Nargi, e all’assessoreLeandro Vittorio Savio”. Ad affermarlo è Giuseppe Marinelli, presidente provinciale diAvellino. “Il terziario – ha proseguito il numero uno dell’associazione di categoria – è una risorsa importante per l’economia e l’occupazione nel capoluogo e nell’intera provincia, ma da molto tempo è costretto a fronteggiare diverse criticità. In particolare, i negozi di prossimità sono in affanno e per numerosi operatori è sempre più difficile andare avanti.