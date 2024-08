Botte alla compagna L’uomo resta ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Accusato di aver picchiato la, perché aveva dimenticato il cellulare al ristorante dove avevano cenato,aicon il braccialetto elettronico il 49enne del Maceratese fermato lunedì sera dai poliziotti della Volante. Lui però assicura che le cose non sono andate come raccontato da lei. Gli agenti erano accorsi intorno alle 22 in viale Puccinotti, dove il 118 stava medicando una 50enne, con il naso sanguinante e sconvolta. La donna aveva poi raccontato di essere andata a cena con il compagno in un ristorante. Ma quando erano tornatiloro auto per andarsene, lei si sarebbe accorta di aver dimenticato il cellulare sul tavolo, e avrebbe chiesto aldi tornare indietro per riprenderlo. A questa richiesta, il 49enne si sarebbe arrabbiato e avrebbe iniziato a insultarla. E in auto avrebbe iniziato a colpirla, fino a darle un pugno al naso.