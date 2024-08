Bill Gates rivelazioni choc | Microsoft vietò di lasciarlo solo con le giovani stagiste

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Roma, 2 agosto 2024 – Rischia di arrivare come un terremoto nella vita di uno degli uomini più ricchi e influenti del mondo,. Era come un "bambino in un negozio di caramelle” eha vietato alledi stare da sole con lui. Basta questa anticipazione a far comprendere quanto potranno essere dirompenti le ricostruzioni della biografia “ionaire, Nerd, Savior, King:and his quest to shape our world” (“Miliardario, nerd, salvatore, re:e la sua missione per plasmare il mondo”). Il libro, scritto dalla giornalista del New York Times Anupreeta Das, in uscita il 13 agosto, racconta i dettagli intimi delle relazioni del miliardario con le donne, secondo quanto riporta il Daily Mail.