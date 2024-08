Armadietto di Kobe Bryant venduto per 29 milioni di dollari ma non è il suo cimelio più costoso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Roma, 3 agosto 2024 – L’diè statovenerdì a New York per 2,9di. Si tratta del locker che il leggendario cestita dell’NBA ha utilizzato al vecchio Staples Center di Los Angeles per la maggior parte della sua carriera, dalla stagione 2003-2004 fino a quella del 2015-2016. L’oggetto faceva parte di un’asta di rari cimeli sportivi organizzata da Sotheby’s. Il valore stimato di 1,5diè quasi raddoppiato nel corso dell’incanto. Secondo la casa d’aste, si tratta dell’sportivo di maggior valore mai. Sotheby's ha precisato che una parte del ricavato della vendita andrà "direttamente a beneficio" della Los Angeles Lakers Youth Foundation.