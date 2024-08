Abodi | Caso Khelif andrà affrontato anche in chiave scientifica

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 3 agosto 2024) AGI - Ildell'atleta algerina Imanealle Olimpiadi di Parigi ha "sollevato un problema chein". Lo ha detto all'AGI il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea. "Non è solo un tema burocratico e sarebbe banale ricondurre il problema solo al passaporto e al concetto di inclusività che secondo me va coniugato con la coesione, cioè con la comprensione dei fenomeni. Io credo che la scienza possa aiutare a comprendere e tutelare due fenomeni altrettanto importanti: la salute (e questo riguarda sia l'atleta algerina che quelle che incontrerà in futuro) e l'equa competizione", ha concluso.