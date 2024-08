Una seconda occasione | la trama e il cast del film turco

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 2 agosto 2024) Una: lae ildelTorna il giorno della settimana da Mediaset dedicato alla cinematografia turca. Dopo Mio figlio e Annem, è ora la volta deldel 2016 Una, scritto, diretto e interpretato da Özcan Deniz. Se i primi duecitati si concentravano però sul rapporto padre-figlio e su quello madre-figlia, in questo caso la vicenda si concentra su due possibili amanti ostacolati però dal proprio passato e da precedenti scottature emotive. Anche in questo caso, dunque, tra leggerezza e dramma si costruisce una vicenda che fa delle passioni umane il proprio motore primario. Gli appassionati di questo genere potranno dunque ritrovare in questoun’opera meritevole di essere conosciuta, capace di emozionare e far riflettere sull’amore in tutte le sue sfumature.