Una comunità commossa Applausi e rombo di moto nell’ultimo saluto a Mattia

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ci si aspettava una partecipazione ampia e così è stato. Ai funerali diVitali, scomparso tragicamente lo scorso 24 luglio in un incidente stradale a Varese, erano presenti in tanti, tra i familiari, i conoscenti e ladi San Fermo. Chi all’interno della chiesa e chi fuori, su un bollente piazzale Spozio sommerso diciclette degli amici di. Il 34enne, che ha perso la vita proprio a bordo della sua due ruote, era infatti uno dei fondatori del club dei Bikers Varese, che lo hanno voluto accompagnare fino all’ultimo, sia durante la funzione che al termine. Sull’altare della chiesa di Santa Maria hanno posizionato i loro caschi accanto a, per poi alla fine del rito religioso salutare l’uscita del feretro con ilassordante delle