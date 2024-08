Pioltello aggredisce passeggero di un treno e gli stacca un pezzo di dito | arrestato per lesioni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 2 agosto 2024) Un tafferuglio, nato dopo che aveva provato a fermare unche a torso nudo si scagliava con calci e pugni contro i vetri del vagone del. Alla fine ha rimediato un morso alla mano e un pezzetto dito. Come riporta Repubblica, è accaduto giovedì pomeriggio alle 18 su un regionale da Milano per Brescia. I due sono saliti alla stazione di Milano Lambrate. L’aggressore, un operaio italiano di 29 anni con precedenti, è parso subito molto agitato. Secondo i carabinieri era in stato di alterazione. A torso nudo, fisico atletico, ha iniziato a devastare la carrozza sulla quale viaggiava. Un 27enne italiano che stava rientrando a casa nella Bergamasca ha provato a fermarlo. Ed ha ricevuto un violento morso. È accaduto all’altezza di. Il giovane è stato medicato al San Raffaele, riportando un referto di 60 giorni di prognosi.